Krol: “Il Napoli è più forte dell’Ajax per un motivo”, poi la proposta per De Laurentiis! (Di martedì 4 ottobre 2022) L’ex difensore olandese del Napoli, Ruud Krol, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, in cui ha parlato della sfida che gli azzurri dovranno affrontare in Champions League contro l’Ajax. Ecco quanto evidenziato: “È una cosa strana per me, ho giocato con entrambe le squadre. Spero sia una bella partita e sono sicuro sarà così: sono due squadre che sanno giocare a calcio. In questo momento il Napoli è migliore. L’Ajax ha azzerato la squadra dello scorso anno, ha cambiato tantissimo e si sta rigenerando. È vero che anche il Napoli ha dovuto sostituire dei giocatori importanti, ma Spalletti ha già trovato la giusta quadratura. Peccato che manchi Osimhen. Ma con Simeone e quel piccolino, come si chiama? Raspadori, ci sono tante soluzioni offensive. Kvara? Non lo avevo mai sentito nominare prima che lo ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 ottobre 2022) L’ex difensore olandese del, Ruud, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, in cui ha parlato della sfida che gli azzurri dovranno affrontare in Champions League contro l’Ajax. Ecco quanto evidenziato: “È una cosa strana per me, ho giocato con entrambe le squadre. Spero sia una bella partita e sono sicuro sarà così: sono due squadre che sanno giocare a calcio. In questo momento ilè migliore. L’Ajax ha azzerato la squadra dello scorso anno, ha cambiato tantissimo e si sta rigenerando. È vero che anche ilha dovuto sostituire dei giocatori importanti, ma Spalletti ha già trovato la giusta quadratura. Peccato che manchi Osimhen. Ma con Simeone e quel piccolino, come si chiama? Raspadori, ci sono tante soluzioni offensive. Kvara? Non lo avevo mai sentito nominare prima che lo ...

