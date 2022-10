Il missile era solo l'antipasto. Kim prepara con Putin il test nucleare (Di martedì 4 ottobre 2022) Il lancio del missile balistico sul Giappone (il primo dopo 5 anni) avviene proprio mentre Pyongyang riconosce i referendum russi. Ed è solo l'antipasto: previsto a breve un test nucleare Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 4 ottobre 2022) Il lancio delbalistico sul Giappone (il primo dopo 5 anni) avviene proprio mentre Pyongyang riconosce i referendum russi. Ed èl': previsto a breve unSegui su affaritaliani.it

Malloryxever : RT @Gianl1974: 1/2 ?Allarme aereo - in Giappone! Un fenomeno raro, perché annunciato a causa di un missile balistico lanciato dalla Corea d… - theciccons : @Andrea_82b15 Invece a @QSVS_Official sul primo gol l’hanno perdonato per il fatto che era un missile sparato inaspettatamente - Analysestrategy : RT @ilgiornale: 'Un proiettile che sembra essere un missile balistico della #CoreadelNord ha probabilmente sorvolato il #Giappone', ha scri… - claudiosavonaIT : @Walterhagen1964 @HSkelsen Solitamente in questi casi si intercetta seguendo la traiettoria del missile In questo c… - ilgiornale : 'Un proiettile che sembra essere un missile balistico della #CoreadelNord ha probabilmente sorvolato il #Giappone',… -