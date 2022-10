Gf Vip 3 Ottobre | ipocrisia allo stato puro

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 4 ottobre 2022) Ieri 3è andata in onda su Canale 5 la puntata più attesa del Gf Vip 7 dove il pubblico si aspettava molte squalifiche per le scene di bullismo subite da Marco Bellavia ma in realtà c’è stata solo quella di Ginevra e l’eliminazione di Giovanni Ciacci tramite il televoto flash. Per gli altri Vipponi coinvolti o non sono stati vedere i filmati incriminati come per Charlie che addirittura ha accusato il Gf o hanno rincarato la dose come Gegia. Grande Fratello Vip 7-: alla fine Marco se ne andato via Gf Vip 3: la difesa di Alfonso al programma La quinta puntata del Gf Vip inizia con l’annuncio da parte di Alfonso Signorini che saranno presi dei duri provvedimenti nei confronti dei concorrenti che hanno bullizzato Marco Bellavia, e fino a qui sembra filare tutto liscio, ma poi comincia a dire che lui e gli autori non sapessero ...