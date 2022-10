Gazzetta – Kvaratskhelia spauracchio dell’Ajax | ma oltre la classe c’è di più | guardate il gol col Torino

(Di martedì 4 ottobre 2022) Kvichasarà ancora protagonista in Ajax-Napoli, sfida di Uefa Champions League valida per la terza giornata del Girone A. Gli azzurri scendere in campo con qualche cambio di formazione deciso da Spalletti, ma uno degli intoccabili è proprio. Il georgiano ha segnato 5 gol in Serie A, ma ancora nessuno in Champions League, dov’è stato comunque protagonista. Certo segnare una rete nelle massima competizione europea deve essere comunque uno degli obiettivi stagionali del giocatore. Spalletti: “Napoli bisogna vincere in stadi importanti. Simeone e Raspadori, ecco chi gioca” Ajax-Napoli:protagonistadello Sport scrive cheè il giocatore più temuto da parte dei giocatorima anche dal suo allenatore, che dovrà ...

La Gazzetta dello Sport

Per Dest sarà la quinta in rossonero, la prima da titolare: non era stato impeccabile sucontro il Napoli (quando entrò in sostituzione di Calabria, affaticato), ordinato nelle atre ......Khvicha, Kvara, sta smontando tutti i luoghi comuni sugli attaccanti, in particolare quello per il quale la qualità fa rima con discontinuità. Lo scrive, sulla... Raspadori e Kvaratskhelia, i due gioielli di un Napoli sempre più internazionale