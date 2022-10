Gas, Cingolani: “Se ok a price cap, per calo bollette serviranno 2-3 mesi” (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Nella ipotesi che venga approvato il price cap” sul gas “deve diventare una norma europea, poi i singoli Stati la devono recepire e poi la applicano. Io credo che, nella migliore delle ipotesi, ci vorranno due o tre mesi”. Ad affermarlo è il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in un’intervista nel corso della trasmissione di Porta a Porta che andrà in onda questa sera su Rai 1. “Abbiamo ridotto la dipendenza dal gas russo dai circa il 40% di pochi mesi fa a più o meno il 18-20% attuale, circa la metà. La cosa fondamentale che dobbiamo fare all’inizio del 2023 è installare il rigassificatore che abbiamo già acquistato per poter usufruire di 5 miliardi di metri cubi, in modo che con questa iniezione si possa ulteriormente dimezzare la dipendenza. In caso di eventi di natura estrema ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Nella ipotesi che venga approvato ilcap” sul gas “deve diventare una norma europea, poi i singoli Stati la devono recepire e poi la applicano. Io credo che, nella migliore delle ipotesi, ci vorranno due o tre”. Ad affermarlo è il ministro della Transizione ecologica, Roberto, in un’intervista nel corso della trasmissione di Porta a Porta che andrà in onda questa sera su Rai 1. “Abbiamo ridotto la dipendenza dal gas russo dai circa il 40% di pochifa a più o meno il 18-20% attuale, circa la metà. La cosa fondamentale che dobbiamo fare all’inizio del 2023 è installare il rigassificatore che abbiamo già acquistato per poter usufruire di 5 miliardi di metri cubi, in modo che con questa iniezione si possa ulteriormente dimezzare la dipendenza. In caso di eventi di natura estrema ...

