(Di martedì 4 ottobre 2022) In una riunione dello Studio Ovale nel luglioDonaldchiese ai suoi collaboratori se Ghislaine Maxwell, l'ex fidanzata Jeffreyarrestata per averlo aiutato per anni ad abusare di ...

TiAiuto1 : Il giudice federale che ha permesso la perquisizione in casa Trump era l’avvocato di Jeffrey Epstein ( quello della… - ProseccoLiquido : @Pollon17Q @AlexBazzaro Svegliati é Epstein che ha introdotto Melania a Trump - Stefano0323 : @Lampredotto14 Io sto ancora aspettando la fine del nuovo ordine mondiale, la fine della globalizzazione, l'arresto… -

Agenzia ANSA

... dai servizi di intelligence israeliani e Les Wexner; dal principe Andrew, dal presidente Clinton e persino dal presidente, noto per essere un loro conoscente".è arrestato nel luglio ...Analisi che trova conferma negli articoli didel New York Times e di diverse firme del ...NBC ha mostrato che il 58% dei repubblicani si identifica più con il Partito Repubblicano che con... Epstein: Trump nel 2020 chiedeva, è uscito niente su di me In una riunione dello Studio Ovale nel luglio 2020 Donald Trump chiese ai suoi collaboratori se Ghislaine Maxwell, l'ex fidanzata Jeffrey Epstein arrestata per averlo aiutato per anni ad abusare di ra ...