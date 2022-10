Covid – Quarte dosi a rilento? Per il Prof. Di Perri: “Siamo largamente immunizzati per via spontanea” (Di martedì 4 ottobre 2022) Le somministrazioni della quarta dose procedono a rilento “perché non sono più obbligatorie e la malattia fa molto meno male. Magari molti hanno avuto il Covid da un mese. Il quadro è molto articolato, ma le persone che in Italia non hanno ancora contratto l’infezione sono un’esigua minoranza. Siamo largamente immunizzati per via spontanea, la cui copertura è uguale se non superiore al vaccino stesso”. Ai microfoni di iNews24, Giovanni Di Perri, responsabile delle malattie infettive dell’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino, spiega che l’aumento dei casi Covid non deve preoccupare: “Oggi far fede sui numeri è sempre più difficile. Le infezioni reali sono almeno dieci volte superiori, anche perché le persone si testano da sole: la loro positività non ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 ottobre 2022) Le somministrazioni della quarta dose procedono a“perché non sono più obbligatorie e la malattia fa molto meno male. Magari molti hanno avuto ilda un mese. Il quadro è molto articolato, ma le persone che in Italia non hanno ancora contratto l’infezione sono un’esigua minoranza.per via, la cui copertura è uguale se non superiore al vaccino stesso”. Ai microfoni di iNews24, Giovanni Di, responsabile delle malattie infettive dell’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino, spiega che l’aumento dei casinon deve preoccupare: “Oggi far fede sui numeri è sempre più difficile. Le infezioni reali sono almeno dieci volte superiori, anche perché le persone si testano da sole: la loro positività non ...

italiaserait : Covid – Quarte dosi a rilento? Per il Prof. Di Perri: “Siamo largamente immunizzati per via spontanea” - corgi_lover : RT @toscanamedianew: Vaccini, via alle prenotazioni per le quarte dosi - toscanamedianew : Vaccini, via alle prenotazioni per le quarte dosi - PatriziaOrlan11 : RT @TgrRaiLiguria: Quarte dosi a rilento: meno dell'8% dei liguri aventi diritto l'hanno fatta. Il presidente della Regione invita ad accel… - TgrRai : RT @TgrRaiLiguria: Quarte dosi a rilento: meno dell'8% dei liguri aventi diritto l'hanno fatta. Il presidente della Regione invita ad accel… -