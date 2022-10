Alessandro di Uomini e Donne: chi è, età, oggi, Instagram, Ida Platano e Roberta (Di martedì 4 ottobre 2022) Uomini e Donne. Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. oggi al centro dello studio la bellissima Ida, la dama siciliana che ha fatto girare la testa a moltissimi Uomini. Dopo la fine della conoscenza con Andrea, Ida è pronta a mettersi in gioco di nuovo e un nuovo corteggiatore è giunto per lei: Alessandro. Ma conosciamolo meglio! Alessandro di Uomini e Donne: chi è il nuovo corteggiatore di Ida Platano Si chiama Alessandro e ha 39 anni il nuovo corteggiatore di Ida, la splendida dama siciliana. Per ora sappiamo solo che sviene da Salerno e lavora in un’azienda di famiglia, anche se, in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 ottobre 2022). Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con, il dating show più amato e seguito di sempre.al centro dello studio la bellissima Ida, la dama siciliana che ha fatto girare la testa a moltissimi. Dopo la fine della conoscenza con Andrea, Ida è pronta a mettersi in gioco di nuovo e un nuovo corteggiatore è giunto per lei:. Ma conosciamolo meglio!di: chi è il nuovo corteggiatore di IdaSi chiamae ha 39 anni il nuovo corteggiatore di Ida, la splendida dama siciliana. Per ora sappiamo solo che sviene da Salerno e lavora in un’azienda di famiglia, anche se, in ...

