Ajax - Napoli, le pagelle: Spalletti show, la scuola olandese è bocciata (Di martedì 4 ottobre 2022) E' uno show indimenticabile del Napoli, quello che è andato in scena stasera alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam, dove i ragazzi di Spalletti si sono imposti a valanga nella terza giornata di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 4 ottobre 2022) E' unoindimenticabile del, quello che è andato in scena stasera alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam, dove i ragazzi disi sono imposti a valanga nella terza giornata di ...

gippu1 : Il #Napoli è la PRIMA squadra della storia delle Coppe Europee a segnare CINQUE gol in casa dell'Ajax #AjaxNapoli - UEFAcom_it : Il Napoli è la prima squadra a segnare 5 gol sul campo dell'Ajax in Europa ?????????? #UCL | @sscnapoli - gippu1 : Prima di stasera, in TUTTA la storia delle Coppe Europee, solo il Borussia Dortmund (nel 2012) e il Real Madrid era… - Kalulismo01 : RT @tuskatore: Il Napoli ha umiliato l'Ajax. L'Inter ha battuto il Barcellona di misura. La Juve batte agilmente il Maccabi. Tatarusanu… - hulkpowerfan : RT @gippu1: Il #Napoli è la PRIMA squadra della storia delle Coppe Europee a segnare CINQUE gol in casa dell'Ajax #AjaxNapoli -