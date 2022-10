Ajax-Napoli: dove vedere la partita oggi in tv e in streaming (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ajax e Napoli in campo oggi 4 ottobre alle 21, ad Amsterdam, per il match valido per la terza giornata del Girone A di Champions League. Come vedere la partita? In tv la gara, non disponibile in chiaro, sarà trasmessa in diretta su Sky: in partcolare sui canali Sky Sport Arena (numero 204) e Sky Sport (numero 253). In streaming, il match sarà disponibile sull’app Sky Go su PC, smartphone o tablet. Inoltre sarà possibile guardare la partita su NOW e Mediaset Infinity, in questo caso con l’app Infinity+ su smart tv compatibili, telefoni cellulari e tablet, sul sito di Mediaset Infinity tramite computer o notebook, oppure utilizzando dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) –in campo4 ottobre alle 21, ad Amsterdam, per il match valido per la terza giornata del Girone A di Champions League. Comela? In tv la gara, non disponibile in chiaro, sarà trasmessa in diretta su Sky: in partcolare sui canali Sky Sport Arena (numero 204) e Sky Sport (numero 253). In, il match sarà disponibile sull’app Sky Go su PC, smartphone o tablet. Inoltre sarà possibile guardare lasu NOW e Mediaset Infinity, in questo caso con l’app Infinity+ su smart tv compatibili, telefoni cellulari e tablet, sul sito di Mediaset Infinity tramite computer o notebook, oppure utilizzando dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

DiMarzio : #ChampionsLeague #UCL | @sscnapoli, la probabile formazione degli azzurri per il match contro l'@AFCAjax ???? - sscnapoli : ??? #AjaxNapoli sarà diretta dall’arbitro francese Letexier - anperillo : Magnifico #Napoli nei primi 35’, poi energie al risparmio in vista dell’#Ajax. Perfetta la gestione dei cambi di… - surfasport : ???? SPALLETTI “LA VIGILIA DI CHAMPIONS PER ME E’ COMA LA VIGILIA DI..” ?? Queste sono state le parole di Luciano… - NapoliAddict : Krol: “Il Napoli è più forte dell’Ajax per un motivo”, poi la proposta per De Laurentiis! #Napoli… -