Tragedia in Indonesia: almeno 129 morti negli scontri dopo una partita di calcio (Di domenica 2 ottobre 2022) almeno 129 persone sono morte negli incidenti in uno stadio in Indonesia. La Tragedia è avvenuta sabato sera nella città di Malang, a est dell'isola di Java, quando i tifosi dell'Arema FC sono entrati ... Leggi su gazzetta (Di domenica 2 ottobre 2022)129 persone sono morteincidenti in uno stadio in. Laè avvenuta sabato sera nella città di Malang, a est dell'isola di Java, quando i tifosi dell'Arema FC sono entrati ...

