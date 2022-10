Roma | ‘Joya’ Mourinho | il portoghese ribalta l’Inter e vince la prima a San Siro

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 ottobre 2022) Lae torna al successo suldopo 10 partite,trova la suavittoria da avversario controLae torna al successo suldopo 10 partite,trova la suavittoria da avversario contro. Il tecnico, in tribuna per squalifica, ha seguito la formazione da fuori e ha potuto osservare unagrintosa e mai doma, brava a recuperare lo svantaggio. Il gol di Dybala e la rete di Smalling nella ripresa suggellano una vittoria importante contro una diretta concorrente per le zone nobili.inguaia la sua ...