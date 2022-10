Luigi De Laurentiis degno figlio di papà Aurelio, il Bari è in corsa per la Serie A (Di domenica 2 ottobre 2022) Luigi De Laurentiis degno figlio di papà Aurelio. L’elogio dei De Laurentiis figlio e padre. Napoli primo in Serie A, Bari primo in Serie B. Sul Corriere dello Sport: Chi avesse avuto dubbi dovrà toglierseli definitivamente dalla testa: ci sarà anche il Bari nel cuore di una già complicatissima lotta per la A. E non perché la straripante compagine di Mignani ha sbriciolato con un punteggio tennistico il Brescia che conserva la vetta, ma esce ridimensionata dall’Astronave, il contenitore dei sogni baresi alimentati da quasi 25 mila spettatori, altro sintomo palpabile di quanta sia la voglia di tornare dove merita la città. Esaltato dalle ambizioni e dalla concretezza del presidente ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 ottobre 2022)Dedi. L’elogio dei Dee padre. Napoli primo inA,primo inB. Sul Corriere dello Sport: Chi avesse avuto dubbi dovrà toglierseli definitivamente dalla testa: ci sarà anche ilnel cuore di una già complicatissima lotta per la A. E non perché la straripante compagine di Mignani ha sbriciolato con un punteggio tennistico il Brescia che conserva la vetta, ma esce ridimensionata dall’Astronave, il contenitore dei sogni baresi alimentati da quasi 25 mila spettatori, altro sintomo palpabile di quanta sia la voglia di tornare dove merita la città. Esaltato dalle ambizioni e dalla concretezza del presidente ...

