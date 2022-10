Italia-Russia, la Farnesina convoca ambasciatore Razov (Di domenica 2 ottobre 2022) caption id="attachment 320704" align="alignleft" width="150" Sergey Razov/captionIl ministero degli Esteri Italiano ha convocato "per lunedì" l'ambasciatore russo a Roma Sergei Razov, ha detto ai giornalisti l'ambasciata russa. Lo riporta Ria Novosti. Secondo il suo rappresentante, a seguito dei risultati del colloquio, la missione diplomatica preparerà un commento. Razov arriverà al ministero degli Esteri alle 11 di domani. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 2 ottobre 2022) caption id="attachment 320704" align="alignleft" width="150" Sergey/captionIl ministero degli Esterino hato "per lunedì" l'russo a Roma Sergei, ha detto ai giornalisti l'ambasciata russa. Lo riporta Ria Novosti. Secondo il suo rappresentante, a seguito dei risultati del colloquio, la missione diplomatica preparerà un commento.arriverà al ministero degli Esteri alle 11 di domani.

