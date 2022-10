DIRETTA F1, GP Singapore 2022 LIVE: il via alle ore 15.05, si partirà con le gomme intermedie? (Di domenica 2 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 Le vetture entrano in pista! I piloti iniziano a saggiare le condizioni della pista. Nella zona del traguardo c’è poca acqua, ma tra T2 e T3 le chiazze di bagnato sono notevoli… 14.29 Quarta posizione per Carlos Sainz. Lo spagnolo chiude la seconda fila nonostante un gap di appena 171 millesimi dalla pole. L’ex McLaren è pronto per una gara d’attacco e cercherà di acciuffare un grande risultato 14.26 Terza posizione per un arrembante Lewis Hamilton. Il “Re Nero” ha mancato la pole position per pochissimi millesimi e sembra avere a disposizione una W13 in grande forma a Marina Bay. L’inglese è a caccia della prima vittoria stagionale per proseguire il suo clamoroso record di almeno un successo in ogni annata. Ce la farà? 14.23 Secondo Mario Isola, responsabile Pirelli F1, la gara inizierà con ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.32 Le vetture entrano in pista! I piloti iniziano a saggiare le condizioni della pista. Nella zona del traguardo c’è poca acqua, ma tra T2 e T3 le chiazze di bagnato sono notevoli… 14.29 Quarta posizione per Carlos Sainz. Lo spagnolo chiude la seconda fila nonostante un gap di appena 171 millesimi dalla pole. L’ex McLaren è pronto per una gara d’attacco e cercherà di acciuffare un grande risultato 14.26 Terza posizione per un arrembante Lewis Hamilton. Il “Re Nero” ha mancato la pole position per pochissimi millesimi e sembra avere a disposizione una W13 in grande forma a Marina Bay. L’inglese è a caccia della prima vittoria stagionale per proseguire il suo clamoroso record di almeno un successo in ogni annata. Ce la farà? 14.23 Secondo Mario Isola, responsabile Pirelli F1, la gara inizierà con ...

SkySportF1 : ?? CHARLES LECLERC E’ POOOOOLE POSITION ?? Verstappen richiamato ai box nel giro più veloce I risultati ?… - SkySportF1 : Pioggia battente a Marina Bay e procedura di partenza ritardata: orario da definire #SkyMotori #F1 #Formula1… - qnazionale : Diretta F1 oggi: la gara di Singapore in tempo reale. Partenza slitta per pioggia - autosprint : #GPSingapore: chi è il vostro pilota del giorno? - Sondaggi ?? - sempre_negativ_ : Nel agosto 2019 mi sono trovata per caso sulla pista di f1 a Singapore, non ero ancora un’appassionata, ora vedendo… -