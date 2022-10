Appello Papa: fermare guerra in Ucraina. Ma è chiara escalation (Di domenica 2 ottobre 2022) "Che cosa deve ancora succedere? Quanto sangue deve ancora scorrere perchè capiamo che la guerra non è mai una soluzione, ma solo distruzione?". Papa Francesco ha "pregato" domenica il presidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 ottobre 2022) "Che cosa deve ancora succedere? Quanto sangue deve ancora scorrere perchè capiamo che lanon è mai una soluzione, ma solo distruzione?".Francesco ha "pregato" domenica il presidente ...

