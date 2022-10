Ultime Notizie – Ucraina, attaccato convoglio civile a Kharkiv: 20 morti, 10 sono bambini (Di sabato 1 ottobre 2022) Sarebbero 10 i bambini uccisi ieri nell’attacco da parte russa a un convoglio civile nella regione nord-orientale di Kharkiv, in Ucraina. Secondo il Servizio di sicurezza Ucraina, le truppe russe avrebbero sparato su un convoglio di sette veicoli, uccidendo almeno 20 persone. L’attacco è avvenuto nella cosiddetta “zona grigia”, tra la città di Kupiansk, recentemente liberata, e l’ancora occupata Svatove, nella regione di Kharkiv, al confine con il Luhansk, afferma il Servizio di sicurezza ucraino. Il capo ad interim del Servizio Vasyl Maliuk ha affermato che “l’attacco brutale ai civili è stato effettuato da un gruppo di sabotaggio e ricognizione. Il nemico ha dimostrato ancora una volta che il suo obiettivo è la distruzione di tutti gli ucraini, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 1 ottobre 2022) Sarebbero 10 iuccisi ieri nell’attacco da parte russa a unnella regione nord-orientale di, in. Secondo il Servizio di sicurezza, le truppe russe avrebbero sparato su undi sette veicoli, uccidendo almeno 20 persone. L’attacco è avvenuto nella cosiddetta “zona grigia”, tra la città di Kupiansk, recentemente liberata, e l’ancora occupata Svatove, nella regione di, al confine con il Luhansk, afferma il Servizio di sicurezza ucraino. Il capo ad interim del Servizio Vasyl Maliuk ha affermato che “l’attacco brutale ai civili è stato effettuato da un gruppo di sabotaggio e ricognizione. Il nemico ha dimostrato ancora una volta che il suo obiettivo è la distruzione di tutti gli ucraini, ...

