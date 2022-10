Tesla AI Day - Musk svela il prototipo del robot umanoide Optimus

(Di sabato 1 ottobre 2022) Elonha deluso le attese di chi aspettava con trepidazione l'AI Day della. A conti fatti, l'evento è stato solo un "recruitment day" dedicato a ingegneri e tecnici specializzati. Dunque, nessuna grande novità o fuochi d'artificio in pieno stile, se non la presentazione del primo risultato delle attività di ricerca nel campo dellaica. L'anno scorso l'imprenditore californiano aveva annunciato il progetto per la realizzazione di un, noto comeBot e destinato non solo ad aiutare gli operai nei compiti più pesanti alle catene di montaggio: a distanza di un anno,hato un primo, o meglio quello che lui stesso ha definito "un ...

techie_wiz : RT @elettronauti: Tesla AI Day 2 - il BOT Ritorna! - elettronauti : Tesla AI Day 2 - il BOT Ritorna! - lost_glorfindel : Optimus robot svelato ai #Tesla AI Day 2022. Il lavoro fatto fino a questo momento da Tesla è davvero impressionant… - acajouli : RT @Cr1st14nM3s14n0: Il robot di per sé è una boiata, ma se tesla è capace di rendere versatile una fabbrica di auto, allora si può e si de… - infoiteconomia : Questa notte Tesla mostrerà Optimus, il robot umanoide che sarà la stella del Tesla AI Day -

Non ci è voluto molto tempo dall'inizio dell' eventoAI2022 , tenutosi nella notte italiana tra il 30 settembre e l'1 ottobre 2022, per vedere il "protagonista". Ovviamente si fa riferimento al robot Optimus di, la cui presenza era ...Elon Musk ha deluso le attese di chi aspettava con trepidazione l'AIdella. A conti fatti, l'evento è stato solo un 'recruitment' dedicato a ingegneri e tecnici specializzati. Dunque, nessuna grande novità o fuochi d'artificio in pieno stile Musk, se non ...L'atteso AI Day si è rivelato solo un "recruitment day" senza nessuna grande novità di prodotto, se non la presentazione del prototipo del Tesla Bot. La versione definitiva dovrebbe arrivare tra 3 o 5 ...Elon Musk ha mostrato dal vivo, e senza alcuna connessione fisica, il suo robot umanoide (quasi) pronto per la produzione in volumi. Ecco come sarà il robot che sostituirà il lavoro umano ...