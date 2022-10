Scioperi, 1 ottobre stop ai voli di Ryanair, Vueling, Easyjet e Volotea (Di sabato 1 ottobre 2022) Ad annunciarlo in una nota Filt - Cgil e Uiltrasporti, aggiungendo che si terranno presidi negli scali di Milano Malpensa, Pisa, Roma Ciampino e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 ottobre 2022) Ad annunciarlo in una nota Filt - Cgil e Uiltrasporti, aggiungendo che si terranno presidi negli scali di Milano Malpensa, Pisa, Roma Ciampino e ...

MiAirports : 1 ottobre - Sciopero nazionale del settore aereo di 24h. Contatta la compagnia aerea per verificare l’effettiva ope… - WEtravelbiz : La Commissione garanzia scioperi ha escluso dallo #scioperoaereo del 1 ottobre tutti i collegamenti “da e per” l’Ae… - LucaGorrasi : La Commissione garanzia scioperi ha escluso dallo #scioperoaereo del 1 ottobre tutti i collegamenti “da e per” l’Ae… - MiAirports : 1 ottobre - Sciopero nazionale del settore aereo di 24h. Contatta la compagnia aerea per verificare l’effettiva ope… - lamescolanza : I disservizi aerei hanno caratterizzato l’estate 2022. Voli cancellati, voli in ritardo e scioperi aerei, infatti,… -