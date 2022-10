Pagelle Napoli Torino: TOP e FLOP del match – VOTI (Di sabato 1 ottobre 2022) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per l’8ª giornata di Serie A 2022/23: Pagelle Napoli Torino Le Pagelle dei protagonisti del match tra Napoli e Torino, valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Anguissa, Sanabria al termine del primo tempo FLOP: Rodriguez, Di Lorenzo al termine del primo tempo VOTI Al termine del match RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) I top ee iai protagonisti delvalido per l’8ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti deltra, valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Anguissa, Sanabria al termine del primo tempo: Rodriguez, Di Lorenzo al termine del primo tempoAl termine delRISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

CentotrentunoC : #Primavera1 ? Le Pagelle ?? I nostri giudizi sul #Cagliari Primavera che ha ottenuto la prima vittoria in campionat… - milansette : Mercato, le pagelle dei nuovi acquisti: Napoli da applausi. Milan, Juve e Inter bocciate #acmilan #rossoneri - milansette : Mercato, le pagelle dei nuovi acquisti: Napoli da applausi. Milan, Juve e Inter bocciate - DoraRagosta : @davide_luise Io queste pagelle date a settembre non le capisco, tifiamo Napoli, non Kvara o Simeone solo perché ci… - ZonaBianconeri : RT @NapoliCalciogol: Ungheria-Italia 0-2, le pagelle: Raspadori sempre più leader. E Gigio è tornato: decisivo #AttilaSzalai #Cristante #I… -