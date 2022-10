Nautica e Comune alla conquista dei giovani Progetto per formare i lavoratori del futuro

(Di sabato 1 ottobre 2022) Il sindaco di Massa Francesco Persiani e l'ad di Yachtalia Paolo Tazzini insieme nel"On board" per la formazione nelle ...

StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Il #SaloneNautico rimarrà a #Genova fino al 2034. È quanto prevede il nuovo accordo decennale tra Comune, Confindustria N… - franconemarisa : RT @BabboleoNews: Il #SaloneNautico rimarrà a #Genova fino al 2034. È quanto prevede il nuovo accordo decennale tra Comune, Confindustria N… - BabboleoNews : Il #SaloneNautico rimarrà a #Genova fino al 2034. È quanto prevede il nuovo accordo decennale tra Comune, Confindus… -

Il sindaco di Massa Francesco Persiani e l'ad di Yachtalia Paolo Tazzini insieme nel progetto "On board" per la formazione nelle ...Tra gli altri servizi previsti, anche una basee un museo multimediale. I concessionari si ... L'assessora all'Ambiente deldi Rimini, Anna Montini, ritiene "assolutamente desiderabile" ...Il sindaco di Massa Francesco Persiani e l’ad di Yachtalia Paolo Tazzini insieme nel progetto “On board” per la formazione nelle scuole ...Sabato eventi collaterali dedicati a squadre miste, bambini e famiglie. Domenica - tra cui la novità su distanza combinata - le gare individuali ...