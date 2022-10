Napoli-Torino 3-1, Di Lorenzo: “Partita difficile, abbiamo messo in campo le nostre qualità” (Di sabato 1 ottobre 2022) Il difensore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, dopo la vittoria per 3-1 nella gara dell’ottava giornata di Serie A contro il Torino, ha elogiato lo spirito della squadra azzurra ai microfoni di Sky Sport: “Sapevano che era una Partita difficile ma abbiamo messo in campo le nostre qualità e un gran calcio soprattutto all’inizio. Ci siamo forse adagiati un po’ troppo. Il calo di intensità forse è dovuto anche al risultato ma poi abbiamo gestito la Partita e siamo contenti di questa vittoria. Non stavamo pensando alla Champions”. I partenopei hanno consolidato il primato in classifica, ma per Di Lorenzo è ancora presto per guardare la graduatoria: “E’ ancora presto, ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Il difensore del, Giovanni Di, dopo la vittoria per 3-1 nella gara dell’ottava giornata di Serie A contro il, ha elogiato lo spirito della squadra azzurra ai microfoni di Sky Sport: “Sapevano che era unamainlee un gran calcio soprattutto all’inizio. Ci siamo forse adagiati un po’ troppo. Il calo di intensità forse è dovuto anche al risultato ma poigestito lae siamo contenti di questa vittoria. Non stavamo pensando alla Champions”. I partenopei hanno consolidato il primato in classifica, ma per Diè ancora presto per guardare la graduatoria: “E’ ancora presto, ...

SerieA : ?? FT | Il Napoli travolge il Torino. 3 punti e può cantare il 'Maradona'! #NapoliTorino - sscnapoli : ???? Te la senti…? ?? Non perdere l'opportunità di fare tua una Maglia Halloween edizione speciale indossata dai gioc… - Gazzetta_it : Il Napoli non si ferma più: Anguissa e Kvaratskhelia stendono il Toro, finisce 3-1 al Maradona. #NapoliTorino - Spazio_Napoli : Spalletti: “Kvara è fortissimo, ma oggi l’ho richiamato per un preciso motivo” - MySASoccerTips : Serie A, Napoli vs Torino, RESULT: 3 - 1 -