L' Ucraina avanza ancora in Donbass Non è plausibile che Putin usi l' atomica | per ora

ConteZero76 : @QuinziUgo E'evidente che è parecchio scosso. Una volta poteva fare casino con un tratto di penna, ora non si filan… - fa39893147 : @Emphyrio69 @jacopo_iacoboni Si vero, peccato che salta un passaggio, ovvero la fenomenale strategia ucraina che ha… - lafarmacienne : @claudeger55 Con l’inverno che avanza ci sarà più probabilmente congelamento di posizioni. È anche vero che avendo… - mottadell : @eligio68 @Coral630DK @KTonkova Beh, l'Ucraina è uno stato sovrano. Se la Russia avanza pretese territoriali minac… - LarthRasna : @KoenigLaurin Mia profezia: con NS 1 & 2 kaputt le diplomazie russa e americana si accordano per la pace. Il Donba… -

- Il messaggio del presidente russo dopo la celebrazione dell'annessione delle 4 regioni ucraine occupate. Intanto Mosca intensifica i suoi raid, maanche la controffensiva. A Lyman le truppe russe sono ...... aggravati dalla guerra in. Il pacchetto su cui oggi è stato trovato l'accordo politico non ... la Commissione, ha detto Simson,proposte legislative se queste sono in grado di trovare un ...Ecco allora che, di fronte a queste notizie, il Cremlino prova ad alzare l’asticella, dichiarandosi pronto ad utilizzare l’arma atomica senza troppa paura, nella speranza di frenare l’avanzata ucraina ...Ma per il leader del Cremlino il nemico ora è l'Occidente e in particolare gli Usa: "Unico Paese nella storia ad aver usato armi nucleari". Mosca blocca risoluzione Onu: Cina si astiene ...