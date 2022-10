Lasagna con meno di 300 calorie | una bontà incredibile

Leggi su formatonews

(Di sabato 1 ottobre 2022) Scopriamo insieme come possiamo realizzare delle buonissime lasagne ma in una particolare versione molto leggera. La ricetta di oggi riguarda un classico delle cene in famiglia nei giorni di festa, perchè parliamo delle lasagne, qualcosa di molto ricco e buono che fa impazzire tutta la famiglia, non c’è una persona che non le mangia. (pixabay)Ovviamente ognuno di noi ha la ricetta migliore, chi mette la besciamella, chi non la mette, chi mette l’uovo sodo, chi evita, insomma ci sono tantissime versione, ma noi oggi vi vogliamo stupire con una versione leggerissima. Quella tradizionale ha il ragù e la besciamella, ma noi oggi vi proponiamo una versione con crema di zucchine, funghi e speck ed una versione rivisitata della besciamella, ma non ci perdiamo oltre e scopriamo che cosa ci occorre: 300 gr di besciamella light 250 gr di lasagne 2 cucchiai di olio ...