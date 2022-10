sportli26181512 : #Krunic: “Mi sento sottovalutato, Kakà il mio idolo. Brozovic il più difficile da affrontare”: Il centrocampista de… - TeofiloSteven : RT @FraNasato: Krunic a Dazn: “Un pochino mi sento sottovalutato, sinceramente. Da quando sono al #Milan sento la fiducia della società, de… - sparklycharlees : RT @FraNasato: Krunic a Dazn: “Un pochino mi sento sottovalutato, sinceramente. Da quando sono al #Milan sento la fiducia della società, de… - Livia_DiGioia : RT @FraNasato: Krunic a Dazn: “Un pochino mi sento sottovalutato, sinceramente. Da quando sono al #Milan sento la fiducia della società, de… - Rossonero__1899 : RT @FraNasato: Krunic a Dazn: “Un pochino mi sento sottovalutato, sinceramente. Da quando sono al #Milan sento la fiducia della società, de… -

Il Milan e Empoli si gioca la possibilità di restare sul treno scudetto. Il centrocampista rossonero Radeal programma 1vs1 di Dazn , ha parlato della stagione, delle speranze e delle aspettative per i campioni d'Italia, reduci dal ko interno contro il Napoli che ha destabilizzato un po' ...Considera Brozovic il rivale più forte affrontato e ha Kakà come idolo da bambino ma Radeoggi non è più solo un comprimario in questo Milan. Per Pioli è un preziosissimo jolly e lui ......Il centrocampista del Milan Rade Krunic è stato intervistato in vista della partita contro l’Empoli dalla piattaforma Dazn, all’interno del format 1vs1. Per la squadra ...Rade Krunic in occasione della gara tra Empoli e Milan è stato intervistato ai microfoni di DAZN nella rubrica 1vs1. Per la formazione toscana è stato scelto Filippo Bandinelli uno degli uomini più ra ...