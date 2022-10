Italian Softball Series 2022 | Saronno vince il primo scudetto della sua storia! Bollate KO anche in gara-3

(Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo la Winners Cup, arriva ilstoricoha vinto il Campionato di Serie A1-2023 di, superandoin-3 con il risultato di 6-8 facendo esplodere di gioia il numerosissimo pubblico presente al Comunale di Via De Sanctis, gremito per l’ultimo appuntamento di una stagione davvero da incorniciare. Una partita decisamente impegnativa quella che ha visto protagoniste le neo Campionesse d’Italia, abili a registrare immediatamente due punti nell’inning inaugurale, arrivati grazie a una palla passata di Marrone e a un sacrificio di Armirotto. Ma, sotto di 2-0 nella serie, non ci sta, e nel secondo turno mette a referto addirittura quattro sigilli, timbrati da un singolo al centro di ...

La replica di Lozada arriva nella quinta, ed ha la forma di un fuoricampo da 2 RBI che vale il 2 - 3. Pareggio immediato di Peckova con un doppio che lancia Moreland e Costa verso il 4 - 3, ma nel ...... Provincia di Lucca, Sport e Salute eBaseballPlayers Association, è giunta alla settima edizione.SARONNO – Finiscono 3-0 per l’Inox Team Saronno le Italian softball series, ovvero la finale italiana del softball: oggi pomeriggio sul campo di via De Sanctis le saronnesi hanno battuto per ...La stagione giovanile del baseball e del softball italiano termina con le Final Four che determineranno le società campioni nazionali. Superate le difficoltà causate dalla pandemia da COVID-19, ...