Inter, Gazzetta: “I nerazzurri alla prova del 9 con la Roma” (Di sabato 1 ottobre 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta la squadra Inter deve dare il massimo per riprendere la rotta persa in maniera importante. “Guida Asllani Senza il croato, il gran burattinaio dal quale ha sviluppato negli anni una dipendenza assoluta, l’Inter nel torneo scorso raccolse 2 punti in tre partite (Sassuolo, Torino, Fiorentina). Deludenti i tentativi di sostituirlo: Barella, Gagliardini, Vecino… Il mercato ha portato un replicante di ruolo: il giovane e talentuoso Kristjan Asllani che però finora ha masticato solo 23’ di campionato. Di botto dovrà caricarsi sulle spalle una responsabilità importante, a 20 anni. Più responsabilità anche per Calhanoglu (o Mkhitaryan) in regia. Non ci sarà Lukaku che attacca in battaglia con il carisma del capò indiano che dà coraggio a tutti. A sostituirlo ... Leggi su seriea24 (Di sabato 1 ottobre 2022)- Come riporta ad oggi lala squadradeve dare il massimo per riprendere la rotta persa in maniera importante. “Guida Asllani Senza il croato, il gran burattinaio dal quale ha sviluppato negli anni una dipendenza assoluta, l’nel torneo scorso raccolse 2 punti in tre partite (Sassuolo, Torino, Fiorentina). Deludenti i tentativi di sostituirlo: Barella, Gagliardini, Vecino… Il mercato ha portato un replicante di ruolo: il giovane e talentuoso Kristjan Asllani che però finora ha masticato solo 23’ di campionato. Di botto dovrà caricarsi sulle spalle una responsabilità importante, a 20 anni. Più responsabilità anche per Calhanoglu (o Mkhitaryan) in regia. Non ci sarà Lukaku che attacca in battaglia con il carisma del capò indiano che dà coraggio a tutti. A sostituirlo ...

Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? INTER, RISCHIO SPECIAL Le notizie ?? - Gazzetta_it : Lacrime, pub, social, scelte forti: quando Zhang scende in campo - Gazzetta_it : Inter-Skriniar, stallo totale per il rinnovo. E il Psg parte di nuovo all’assalto: i retroscena #calciomercato - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Il Milan non si ferma più con Asllani. Che Fiorentina: è seconda dietro l'Inter - Inter_Scout : @stephmacchi2 @AmalaTV_ Io stesso ero contento, sto dicendo abbiamo spero 15+10 per un giocatore panchinato da Dima… -