F1, GP Singapore 2022: piove durante le FP3, qualifiche bagnate? (Di sabato 1 ottobre 2022) Pioggia a Singapore. La terza sessione di prove libere si apre con la pioggia copiosa che rende la pista bagnata. Le previsioni avevano messo in considerazione questo rischio nel weekend e il bagnato potrebbe essere un fattore anche nella gara di domani, visto che la pioggia è prevista al 60% per domenica. Una vera e propria tempesta che si è abbattuta sulla repubblica asiatica, come conferma il video diffuso in mattinata dalla Alpine: Good morning, and welcome to admin's weather report. Current status: really, really, wet #SingaporeGP pic.twitter.com/NY8jOrlVUN — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) October 1, 2022 Una situazione nuova a Singapore: eccetto la partenza della gara nel 2017, in nessuna sessione era stata protagonista la pioggia. Vedremo come risponderanno le scuderie e come inciderà sulle ...

