Borsa, in 20 anni i titoli del calcio hanno perso fino al 90% (Di sabato 1 ottobre 2022) Acquistare le azioni di una squadra di calcio può essere un bel gesto da tifoso, ma non è probabilmente un buon affare per il portafogli. Secondo quanto riporta Il Sole 24 ore, le tre società di calcio italiane che hanno deciso di quotarsi in Borsa (sono passati ormai più di 20 anni dal via dell'operazione) L'articolo proviene da calcio e Finanza.

