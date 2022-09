(Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. (Adnkronos) -torna nel Regno Unito dopo oltre 10 anni, con unda 1,25 miliardi di sterline (1,5 miliardi di euro) di valore complessivo, da eseguire in, per la realizzazione del tunnel e dei lavori principali di costruzione della, per la tratta compresa tra Amesbury e Berwick Down,. L'aggiudicazione definitiva e la firma del, si legge in una nota, seguono la nomina a preferred bidder dello scorso maggio. Ilprevede la realizzazione di circa 13 chilometri dia scorrimento veloce a doppia carreggiata, incluso un tunnel di 3,3 chilometri, che andrà a sostituire la tratta che oggi taglia in due il sito Patrimonio ...

lifestyleblogit : Webuild, in consorzio maxi contratto da 1,5 mld per nuova strada A303 vicino Stonehenge - -

Italiaambiente

Assolto Pietro Salini, al vertice di(ex Salini - Impregilo) che guida ilCociv ed assolto perché il fatto non sussiste l'ex ragioniere generale dello Stato Andrea Monorchio, difeso ...I lavori saranno eseguiti dalMORE , partecipato da(in quota al 42,5%), insieme con FCC Construcción (42,5%) e BeMo Tunnelling UK (15%). Webuild, in consorzio maxi contratto da 1,5 mld per nuova strada A303 vicino Stonehenge Roma, 30 set. (Adnkronos) - Webuild torna nel Regno Unito dopo oltre 10 anni, con un contratto da 1,25 miliardi di sterline (1,5 miliardi di euro) di valore complessivo, da eseguire in consorzio, per ...Oltre 20 assoluzioni e alcune condanne al processo per presunte gare truccate. Per il ceo di Webuild e Andrea Monorchio i giudici hanno stabilito che il fatto non sussiste. Assolti anche Duccio Astald ...