Tromba d' aria nel Basso Lazio | fiume di fango a Formia | ' 20 milioni di danni'

Agenzia_Ansa : Maltempo, tromba d'aria si abbatte sulla costa Pontina. Tra Sabaudia e Terracina, tetti scoperchiati e allagamenti… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Maltempo, tromba d'aria si abbatte sulla costa Pontina. Tra Sabaudia e Terracina, tetti scoperch… - gianluca_bona : RT @Agenzia_Ansa: Maltempo, tromba d'aria si abbatte sulla costa Pontina. Tra Sabaudia e Terracina, tetti scoperchiati e allagamenti #ANSA… - ilfattovideo : Crisi climatica, tromba d’aria si abbatte sulla costa Pontina: il video impressionante da un’azienda - Susy_1968 : RT @Agenzia_Ansa: Maltempo, tromba d'aria si abbatte sulla costa Pontina. Tra Sabaudia e Terracina, tetti scoperchiati e allagamenti #ANSA… -

Il maltempo che ha colpito il Lazio ha provocato ingenti danni al territorio, soprattutto nel Pontino. Coldiretti ha stimato in circa 20 milioni di euro il 'costo' dellad'che ha abbattuto alberi, scoperchiato capannoni e provocato frane. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti con la richiesta dello stato di calamità in riferimento all'ultima ...E unad'si è abbattuta anche su Sabaudia, sempre nella regione Lazio . 'Questa roba per appena 15 minuti di pioggia Non diamo soltanto la colpa al clima: le responsabilità sono tutte di ...Una tromba d’aria ha colpito la costa Pontina. Sono caduti numerosi alberi tra Sabaudia e Terracina, tetti scoperchiati e viabilità deviata, ed è stata chiusa al traffico la via Migliara 56. Disagi an ...Coldiretti ha stimato in circa 20 milioni di euro il “costo” della tromba d’aria che ha abbattuto alberi, scoperchiato capannoni e provocato frane. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti ...