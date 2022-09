Samsung Galaxy S22 Ultra in forte calo di prezzo oggi 30 settembre (Di venerdì 30 settembre 2022) Comprare il Samsung Galaxy S22 Ultra quest’oggi 30 settembre conviene ancora di più: il top di gamma del colosso di Seul viene proposto su Amazon al prezzo di 949 euro, con un notevole risparmio sul listino originale che ricordiamo essere pari a 1279 euro. C’è solo un piccolo dettaglio di cui tenere conto prima di lanciarsi all’acquisto: il prodotto viene generalmente spedito entro 1, 2 mesi, con consegna Prime senza costi aggiuntivi prevista tra il 20 ottobre ed il 3 novembre. Potrete pagare il Samsung Galaxy S22 Ultra in un’unica soluzione oppure in 12 rate mensili da 79,09 euro ciascuna. Parliamo chiaramente della versione italiana con 8GB di RAM e 128GB di storage interno, no brand e colorazione Phantom Black. La cosa potrebbe ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Comprare ilS22quest’30conviene ancora di più: il top di gamma del colosso di Seul viene proposto su Amazon aldi 949 euro, con un notevole risparmio sul listino originale che ricordiamo essere pari a 1279 euro. C’è solo un piccolo dettaglio di cui tenere conto prima di lanciarsi all’acquisto: il prodotto viene generalmente spedito entro 1, 2 mesi, con consegna Prime senza costi aggiuntivi prevista tra il 20 ottobre ed il 3 novembre. Potrete pagare ilS22in un’unica soluzione oppure in 12 rate mensili da 79,09 euro ciascuna. Parliamo chiaramente della versione italiana con 8GB di RAM e 128GB di storage interno, no brand e colorazione Phantom Black. La cosa potrebbe ...

