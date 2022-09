Quella sui capelli di Samantha Cristoforetti è una polemica di cui non abbiamo bisogno (Di venerdì 30 settembre 2022) Ci risiamo. Ancora una volta una donna è finita sotto il mirino delle critiche mosse dagli altri, quelli ancorati ai pregiudizi e agli stereotipi, quelli che non riescono ad accettare la scelta di essere liberamente noi stesse. Come vogliamo, come siamo. Questa volta, però, al centro delle polemiche non ci è finita una donna qualsiasi, ma lei, la nostra AstroSamantha, l’astronauta e aviatrice italiana, la prima donna del belPaese a entrare negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea e la prima donna europea comandante della Stazione spaziale internazionale. E mentre Samantha Cristoforetti fiera e orgogliosa celebra l’ennesimo traguardo, raccontando con generosità tutto quello che succede nello spazio, sulla Terra i commenti si sprecano. Al centro delle polemiche ci sono i suoi capelli che, a detta di molti, non ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 settembre 2022) Ci risiamo. Ancora una volta una donna è finita sotto il mirino delle critiche mosse dagli altri, quelli ancorati ai pregiudizi e agli stereotipi, quelli che non riescono ad accettare la scelta di essere liberamente noi stesse. Come vogliamo, come siamo. Questa volta, però, al centro delle polemiche non ci è finita una donna qualsiasi, ma lei, la nostra Astro, l’astronauta e aviatrice italiana, la prima donna del belPaese a entrare negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea e la prima donna europea comandante della Stazione spaziale internazionale. E mentrefiera e orgogliosa celebra l’ennesimo traguardo, raccontando con generosità tutto quello che succede nello spazio, sulla Terra i commenti si sprecano. Al centro delle polemiche ci sono i suoiche, a detta di molti, non ...

Ettore_Rosato : Sosterremo le scelte del governo quando saranno scelte da sostenere perchè sono nell'interesse degli italiani. Altr… - ItaliaViva : Non credo che governeranno meglio di come abbiamo fatto noi, ma tocca a loro. Noi faremo un'opposizione più civile… - fanpage : Stavano manifestando pacificamente davanti alla loro scuola per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi ambient… - callmediggia : RT @Mottalemi: Quella voleva andare a parlare con le ragazzine facendosi magari un paio di scatti così sui social poteva sentirsi dire slay… - streekth : RT @OT7ToHeaven: Col cazzo dopo quella che hanno detto sui bangtan? ( uno dei membri mi pare) Ma la gente pensa veramente che qua ci si dim… -