Peskov: "Attaccare i territori annessi significa aggredire la Russia" Dmitri Peskov ha detto che Mosca "non svilupperà il tema dell'escalation nucleare, le persone che ne parlano si comportano in modo irresponsabile" ...AGI - I quattro territori ucraini annessi da Mosca dopo i referendum diventeranno un territorio sovrano della Federazione russa e gli attacchi a queste regioni saranno considerati come una aggressione ...