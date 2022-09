Modena | inaugurato lo e Do Learning Center di Ferrari coi robot e tecnologie di Comau

(Di venerdì 30 settembre 2022)ha sviluppatoavanzate e soluzioni didattiche per il progetto educativo 'e. DO' promosso da, con l'obiettivo di offrire un supporto continuo al territorio ...

mindyina63 : RT @GaEstensi: La scorsa settimana, durante @festivalfilo abbiamo inaugurato La Dea Bendata ci vede benissimo. Malagiustizia di antico regi… -

ModenaToday

... insieme a Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia - Romagna, Gian Domenico Tomei e Gian Carlo Muzzarelli, rispettivamente Presidente della Provincia e Sindaco di. In questa ...... Sede principale dell'Ente, Lesmo (MB),, Molfetta (BA) e Termini Imerese (PA) e nelle Sedi ...di lettura Facebook Twitter WhatsApp Condividi via Email Stampa Articoli correlati LUCCA -... Victoria's Secret sbarca a Modena, inaugurato il nuovo negozio All'evento inaugurale ha partecipato Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari, insieme a Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna.I due marchi portati a Bergamo da gruppo Percassi hanno inaugurato i negozi venerdì 30 settembre, poi nello stesso edificio aprirà anche Starbucks . Nuove aperture in centro a Bergamo, due marchi inte ...