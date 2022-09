Milano - Coi nuovi divieti di Area B è corsa alla Move-In, ma mancano i dispositivi (Di venerdì 30 settembre 2022) Le nuove limitazioni all'accesso all'Area B di Milano (da domani 1 ottobre sarà vietato l'ingresso anche alle diesel Euro 5) hanno acceso lo scontro tra il Comune e la Regione Lombardia. Gli automobilisti avrebbero anche un'alternativa per alleviare le difficoltà generate dal provvedimento, quantomeno per i primi mesi di validità. Si tratta del dispositivo Move-In, la black box che concede una "tolleranza" chilometrica alle auto bloccate dall'Area B e dagli altri provvedimenti adottati nella regione da altri Comuni. Peccato che si tratti di una strada praticamente impossibile da percorrere, come dimostrato anche da alcune segnalazioni giunte in redazione. Un lettore, per esempio, ci scrive di aver richiesto la scatola nera a inizio settembre, ma da allora non è riuscito neanche a fissare una data per ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 30 settembre 2022) Le nuove limitazioni all'accesso all'B di(da domani 1 ottobre sarà vietato l'ingresso anche alle diesel Euro 5) hanno acceso lo scontro tra il Comune e la Regione Lombardia. Gli automobilisti avrebbero anche un'alternativa per alleviare le difficoltà generate dal provvedimento, quantomeno per i primi mesi di validità. Si tratta del dispositivo-In, la black box che concede una "tolleranza" chilometrica alle auto bloccate dall'B e dagli altri provvedimenti adottati nella regione da altri Comuni. Peccato che si tratti di una strada praticamente impossibile da percorrere, come dimostrato anche da alcune segnalazioni giunte in redazione. Un lettore, per esempio, ci scrive di aver richiesto la scatola nera a inizio settembre, ma da allora non è riuscito neanche a fissare una data per ...

