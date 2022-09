**M5S: verso consiglio nazionale, Appendino in pole per vicepresidenza Camera** (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Messo a segno un risultato ben al di sopra di aspettative a tinte fosche, il M5S si appresta a tornare in Parlamento per la sua terza legislatura. Entro l'inizio della prossima settimana il leader Giuseppe Conte dovrebbe tornare a riunire il consiglio nazionale grillino per riavviare la macchina. All'orizzonte si delinea inoltre una riunione tra l'ex premier e tutti gli eletti -vecchia guardia e nuove 'leve'- per fare il punto in vista dell'ormai prossimo approdo alla Camera e al Senato. Una delle incombenze più stringenti nel quartier generale di Campo Marzio mira a pianificare i futuri assetti per i ruoli d'Aula. Tanto più che al M5S, in quanto forza di opposizione, spetterà anche la vicepresidenza di una delle due Camere. Fonti interne beninformate riferiscono all'Adnkronos che in pole, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Messo a segno un risultato ben al di sopra di aspettative a tinte fosche, il M5S si appresta a tornare in Parlamento per la sua terza legislatura. Entro l'inizio della prossima settimana il leader Giuseppe Conte dovrebbe tornare a riunire ilgrillino per riavviare la macchina. All'orizzonte si delinea inoltre una riunione tra l'ex premier e tutti gli eletti -vecchia guardia e nuove 'leve'- per fare il punto in vista dell'ormai prossimo approdo alla Camera e al Senato. Una delle incombenze più stringenti nel quartier generale di Campo Marzio mira a pianificare i futuri assetti per i ruoli d'Aula. Tanto più che al M5S, in quanto forza di opposizione, spetterà anche ladi una delle due Camere. Fonti interne beninformate riferiscono all'Adnkronos che in, ...

