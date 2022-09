Letta e Conte, riaprire il dialogo è impossibile. Il Movimento conferma la linea: confronto solo su materie specifiche (Di venerdì 30 settembre 2022) La Commissione Ue invita gli Stati membri a modernizzare i loro regimi di reddito minimo con la raccomandazione di un Reddito di cittadinanza adeguato. “Il Movimento 5 Stelle è con l’Ue, Fratelli d’Italia invece da che parte sta?”, così Mario Furore, l’eurodeputato M5S che prosegue: “L’idea di cancellare il Reddito di cittadinanza rappresenta un’umiliazione per milioni di cittadini che soffrono la fame e non riescono ad arrivare alla fine del mese. Molti di questi vivono al Sud che sconta purtroppo un’arretratezza economica causata principalmente dal disinteresse e dall’inefficienza della vecchia classe politica”. La prossima scadenza per questo tema potrebbe essere proprio il 10 ottobre, giorno in cui il Parlamento europeo sarà chiamato ad esprimersi sull’interrogazione orale che dovrebbe approvare in plenaria tra dicembre e gennaio. La linea di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 settembre 2022) La Commissione Ue invita gli Stati membri a modernizzare i loro regimi di reddito minimo con la raccomandazione di un Reddito di cittadinanza adeguato. “Il5 Stelle è con l’Ue, Fratelli d’Italia invece da che parte sta?”, così Mario Furore, l’eurodeputato M5S che prosegue: “L’idea di cancellare il Reddito di cittadinanza rappresenta un’umiliazione per milioni di cittadini che soffrono la fame e non riescono ad arrivare alla fine del mese. Molti di questi vivono al Sud che sconta purtroppo un’arretratezza economica causata principalmente dal disinteresse e dall’inefficienza della vecchia classe politica”. La prossima scadenza per questo tema potrebbe essere proprio il 10 ottobre, giorno in cui il Parlamento europeo sarà chiamato ad esprimersi sull’interrogazione orale che dovrebbe approvare in plenaria tra dicembre e gennaio. Ladi ...

