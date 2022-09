Kabul, kamikaze si fa esplodere in classe: 32 morti e oltre 40 feriti in una scuola (Di venerdì 30 settembre 2022) Una fonte dellla sicurezza afgana ha riferito ad Al-Jazeera che il bilancio delle vittime nella scuola di Kabul è salito a 32 morti e oltre 40 feriti. L'aggressore ha sparato alla guardia dell’istituto,... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 30 settembre 2022) Una fonte dellla sicurezza afgana ha riferito ad Al-Jazeera che il bilancio delle vittime nelladiè salito a 3240. L'aggressore ha sparato alla guardia dell’istituto,...

