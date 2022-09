Gas, Berlino frena la Ue. Meloni: «Ora serve unità». Contatti tra Draghi e la leader di Fdi (Di venerdì 30 settembre 2022) Europa ai ferri corti sul tetto al prezzo di tutte le importazioni di gas proposto da Italia e Francia e da altri 13 Paesi, mentre la Germania decide di fare da sé e mette a punto un... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 30 settembre 2022) Europa ai ferri corti sul tetto al prezzo di tutte le importazioni di gas proposto da Italia e Francia e da altri 13 Paesi, mentre la Germania decide di fare da sé e mette a punto un...

riotta : La Germania di Scholz in solitaria sul gas perde egemonia sull'Europa. Berlino starà magari al calduccio ma pagando… - fattoquotidiano : Berlino fa da sé e annuncia un piano da 200 mld: i due “premier” si sentono per una strategia comune - Agenzia_Ansa : Berlino contro il price cap generalizzato al gas. 'Comporta problemi alla sicurezza degli stock'. Lo indicano fonti… - Italian : Gas, Berlino chiede tempo 'il price cap è una sanzione' - FedericaCalvia : RT @Corriere: ?? L’Italia potrebbe non condividere le riserve di gas -