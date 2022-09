Follia in Cile | lancio di petardi in campo | il portiere crolla a terra | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 30 settembre 2022) Un episodio folle si è verificato in, durante una partita di Coppa. La sfida tra Universidad Católica e Universidad de Chile è durata solo pochi minuti a causa del comportamento dei tifosi. La gara è stata sospesa sul risultato di 1-0, dopo il gol del vantaggio su calcio di rigore di Fernando Zampedri. La partita è stata sospesa dopo 6 minuti e dovrà rigiocarsi a porte chiuse. Momenti di paura per Martin Parra,dell’Universidad de Chile. L’estremo difensore èto adopo l’esplosione di alcunied è stato portato in ospedale dopo l’intervento dello staff medico. Ilha riportato un “trauma acustico acuto con sordità neurosensoriale secondaria, più compromissione vestibolare transitoria”. Il calciatore Isla si è scusato per l’episodio: “voglio ...