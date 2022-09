DIALOGHI TRA ARBITRI E VAR, LA SPIEGAZIONE DI ROCCHI (Di venerdì 30 settembre 2022) Gianluca ROCCHI, designatore degli ARBITRI di Serie A, è intervenuto al Social Football Summit, in merito al fatto di poter far ascoltare a tutti, in diretta, i DIALOGHI che avvengono tra i direttori di gara e la sala Var, durante le partite. In Italia, è da tempo che molti vorrebbero poter ascoltare quello che viene detto dal direttore di gara ma, ROCCHI, ha spiegato come questo non sia possibile nell’immediato ma che ci stanno sicuramente lavorando. “DIALOGHI pubblici tra arbitro e assistenti possono funzionare? Se lo facciamo come il rugby sì, nella F1 sono filtrati. La prima cosa che verrebbe chiesta sarebbe cosa è stato tagliato. È complesso, chi sta in campo e chi sta fuori deve avere una preparazione comunicativa adeguata. Stiamo migliorando tantissimo, anche rispetto all’anno scorso, ma ci ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 30 settembre 2022) Gianluca, designatore deglidi Serie A, è intervenuto al Social Football Summit, in merito al fatto di poter far ascoltare a tutti, in diretta, iche avvengono tra i direttori di gara e la sala Var, durante le partite. In Italia, è da tempo che molti vorrebbero poter ascoltare quello che viene detto dal direttore di gara ma,, ha spiegato come questo non sia possibile nell’immediato ma che ci stanno sicuramente lavorando. “pubblici tra arbitro e assistenti possono funzionare? Se lo facciamo come il rugby sì, nella F1 sono filtrati. La prima cosa che verrebbe chiesta sarebbe cosa è stato tagliato. È complesso, chi sta in campo e chi sta fuori deve avere una preparazione comunicativa adeguata. Stiamo migliorando tantissimo, anche rispetto all’anno scorso, ma ci ...

