Cristina D'Avena supporta Marco Bellavia dopo il suo crollo al GF Vip (Di venerdì 30 settembre 2022) I ragazzi della generazione Z probabilmente non conosceranno Marco Bellavia (o almeno non lo conoscevano prima del GF Vip), ma in realtà chi è nato tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90 si ricorda benissimo di lui. Il 57enne non solo ha condotto per anni Bim Bum Bam, ma ha recitato fianco a fianco a Cristina D'Avena in: "Love Me Licia – 1986, Licia dolce Licia – 1987, Balliamo e cantiamo con Licia – 1988 e Arriva Cristina – serie TV – 1988" Appena entrato nella casa del GF Vip, Marco ha ricordato l'amicizia che lo lega alla regina dei cartoni animati e per lei ha speso bellissime parole. Adesso che il conduttore sta affrontando momenti difficili nella casa di Cinecittà, Cristina D'Avena ha voluto mandare un pensiero affettuoso all'amico: "Forza ...

CristinaScaran4 : RT @manuestrella6: #gfvip Cristina d’avena che incoraggia Marco?? mi sa di una tenerezza che mi stritola il cuore … - manuestrella6 : #gfvip Cristina d’avena che incoraggia Marco?? mi sa di una tenerezza che mi stritola il cuore … - CristinaScaran4 : RT @Spettegulesss1: Nella giornata di oggi, Marco ha ricevuto sui social un sacco di bei messaggi, anche da ex concorrenti del GF come Stef… - jessikaalvaro : RT @Spettegulesss1: Nella giornata di oggi, Marco ha ricevuto sui social un sacco di bei messaggi, anche da ex concorrenti del GF come Stef… - BPittofrati : @Anna202276 Ci vorrebbe un vero messaggio da parte di tutte le persone che le vogliono bene Cristina d Avena -