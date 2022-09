Congedo di paternità: tutto quello che devi sapere (Di venerdì 30 settembre 2022) La cura e la gestione di un figlio sono un diritto e un dovere di entrambi i genitori, non solo delle mamme. Per questo motivo oltre al tradizionale Congedo di maternità esiste un Congedo di paternità che, seppur tra molte differenze, consente anche al papà di assentarsi dal lavoro e seguire i primi giorni di vita del proprio figlio. L’attenzione verso questa realtà interessa in maniera trasversale la concezione culturale e sociale che si ha della famiglia e del ruolo dei genitori. In Italia una novità importante – seppur ancora lontana dagli standard Europei, è arrivata dal Decreto Legislativo 105 del 30 giugno 2022 che ha aumentato il numero dei giorni del Congedo di paternità. Può essere considerato un passo verso una maggiore parità nel riconoscimento del ruolo dei genitori, ma molto ancora va ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 30 settembre 2022) La cura e la gestione di un figlio sono un diritto e un dovere di entrambi i genitori, non solo delle mamme. Per questo motivo oltre al tradizionaledi maternità esiste undiche, seppur tra molte differenze, consente anche al papà di assentarsi dal lavoro e seguire i primi giorni di vita del proprio figlio. L’attenzione verso questa realtà interessa in maniera trasversale la concezione culturale e sociale che si ha della famiglia e del ruolo dei genitori. In Italia una novità importante – seppur ancora lontana dagli standard Europei, è arrivata dal Decreto Legislativo 105 del 30 giugno 2022 che ha aumentato il numero dei giorni deldi. Può essere considerato un passo verso una maggiore parità nel riconoscimento del ruolo dei genitori, ma molto ancora va ...

