48 ore no-stop di sbarchi. E ora le ong si lamentano pure dei porti (Di venerdì 30 settembre 2022) Alla nave ong Geo Barents non è piaciuto il porto di Taranto, troppo distante da dove si era arbitrariamente posizionata. Dal Vaticano il monito alla Meloni Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 settembre 2022) Alla nave ong Geo Barents non è piaciuto il porto di Taranto, troppo distante da dove si era arbitrariamente posizionata. Dal Vaticano il monito alla Meloni

irombeach : @Mr_Joker_84 @GiulioPini1 @wes_simo25 @salines_simone Senti bello... Son dieci ore che rompete i coglioni. Io ho ri… - zeratul75 : @lentespechio @smashsmash1984 @Lu16039Luludim Ancora con sta domanda sulle manovre? Ti ho mandato 3 cazzo di fonti… - partommi : è da 12 ore non stop che ci sono fulmini in cielo, mai visti tanti fulmini in vita mia come quest'anno - Stop_SelfInjury : RT @FrancoFracassi1: Prossime date: - 22 ottob. ore 18:00 #albino (BG) - Agriturismo Montecura - 6 novemb. ore 17:00 #firenze - CdP Galluzz… - mmmi_it : RT @euroregionenews: 'Il grande stop' e il documentario ideato da Massimo Radina e curato da Matteo Pavanello sulla storia della ripartenz… -