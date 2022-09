Uragano Ian in Florida | prime due vittime

Agenzia_Ansa : L'uragano Ian si indebolisce, ora è di categoria 2 #ANSA - Agenzia_Ansa : E' salito a 1,5 milioni il numero di persone rimaste senza elettricità nella Florida sudoccidentale dopo l'arrivo d… - fanpage : L’uragano #Ian è arrivato in #Florida portando con sé danni e distruzione. Città quasi completamente allagate, al… - Dome689 : RT @TgLa7: Uragano #Ian: 2,5 mln senza elettricità in Florida. Ancora forti venti, mareggiate, inondazioni catastrofiche - 19miky77 : RT @fratotolo2: La mia casa in Florida è stata distrutta dall’#uragano ma meno gravemente perché sono vaccinato. #Biden #Ian https://t.c… -

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha detto in una conferenza stampa che lo Stato sta indagando su due morti che potrebbero essere collegate all'. "Non sappiamo se siano collegate alla tempesta, ma la nostra ipotesi è che sia probabile", ha spiegato. Quindi ha sottolineato che esiste il potenziale per grandi inondazioni "a centinaia ...AGI - Nonostante la riduzione di intensità che lo ha fatto retrocedere da '' a 'tempesta tropicale',continua la sua strada di devastazioni verso la Carolina del Sud , lasciando la Florida in gran parte al buio e sommersa dalle inondazioni. Stamattina il Centro ...Tim Cook ha annunciato che Apple farà una donazione per aiutare i soccorritori che stanno lavorando dopo i disastri provocati dall’uragano Ian in Florida. In occasione di gravi disastri ambientali, ...Il sud-ovest della Florida è in ginocchio: l’uragano Ian ha intrappolato le persone in case allagate, lasciato a se stessi migliaia di residenti e distrutto moli storici. Più di 2,5 milioni di persone ...