Un trofeo chiamato vita | la storia di Luca Sirri

Leggi su distantimaunite

(Di giovedì 29 settembre 2022) “Mettere a nudo me stesso, proprio io che sono abitualmente un carattere chiuso, mi consente una grande possibilità, quella di poter essere utile a tanti giovani attraverso il racconto della mia esperienza”.È da questa dichiarazione del pallavolistache prendeil nuovo romanzo della giornalista Elisabetta Mazzeo. Succede che quando si sente che qualcuno ha un tumore pensi: “a me non capiterà”. Specialmente se sei giovane, in salute e con un futuro tutto da costruire. Se poi sei anche un atleta, allora ti senti invincibile. Poi un bel giorno arriva una diagnosi. Cancro. E la paura diventa la tua compagna. È quello che accade al protagonista di questo romanzo, ispirato ad unavera., campione di ...