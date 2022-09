Spal | Dickmann prolunga fino al 2025

(Di giovedì 29 settembre 2022) In maglia biancazzurra ha collezionato 84 presenze con 5 goal all’attivo tra Serie A, B e Coppa Italia.

Commenta per primo Lacomunica di aver prolungato il rapporto sportivo col laterale destro Lorenzo(classe 1996), che ha firmato un contratto col club biancazzurro fino al 30 giugno 2025. "Spal, rinnovo con Thiam. Ora al lavoro su Dickmann", titola il Resto del Carlino. Il ds Lupo prolunga fino al 2025 il contratto.Il ds Lupo prolunga fino al 2025 il contratto con il portiere e presto discuterà con l'esterno difensivo. Con Esposito si può sfruttare un'opzione fino al 2024