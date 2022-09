Serie A 2022/2023: tutti i numeri e le statistiche dell’ottava giornata (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo la sosta torna la Serie A con l’ottava giornata, sabato primo ottobre alle 15,00 si comincia con la partita Napoli-Torino: la squadra granata è la formazione contro cui i partenopei hanno pareggiato più gare in campionato (55 match su 136), completano 49 vittorie azzurre e 32 successi per il Toro. Alle 18,00 grande attesa per Inter-Roma: la compagine giallorossa è la squadra con cui i nerazzurri hanno vinto più sfide nel torneo (75 incontri su 178), completano 54 pareggi e 49 trionfi capitolini. Inoltre la beneamata ha segnato più reti nella competizione contro la formazione di Mourinho (290 gol), arbitra Massa. Alle 20,45 l’Empoli ospita il Milan: i rossoneri sono rimasti imbattuti in 10 degli ultimi 11 scontri diretti giocati nella competizione (sei successi e quattro pareggi), l’ultima vittoria azzurra è datata 23 aprile 2017 (2-1 a San Siro). ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo la sosta torna laA con l’ottava, sabato primo ottobre alle 15,00 si comincia con la partita Napoli-Torino: la squadra granata è la formazione contro cui i partenopei hanno pareggiato più gare in campionato (55 match su 136), completano 49 vittorie azzurre e 32 successi per il Toro. Alle 18,00 grande attesa per Inter-Roma: la compagine giallorossa è la squadra con cui i nerazzurri hanno vinto più sfide nel torneo (75 incontri su 178), completano 54 pareggi e 49 trionfi capitolini. Inoltre la beneamata ha segnato più reti nella competizione contro la formazione di Mourinho (290 gol), arbitra Massa. Alle 20,45 l’Empoli ospita il Milan: i rossoneri sono rimasti imbattuti in 10 degli ultimi 11 scontri diretti giocati nella competizione (sei successi e quattro pareggi), l’ultima vittoria azzurra è datata 23 aprile 2017 (2-1 a San Siro). ...

