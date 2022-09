Sara Manfuso, le accuse di falsità e la minaccia di lasciare il Gf Vip (Di giovedì 29 settembre 2022) Momenti di tensione al Grande Fratello per Sara Manfuso. Le prime difficoltà quando entra in studio la fidanzata di Luca Salatino e tra le righe afferma che Manfuso, oltre ad aver spronato Elenoire Ferruzzi a fare un passo oltre con il suo fidanzato Luca, parla alle spalle dei vari concorrenti. L’opinionista, incalzata anche in studio da Sonia Bruganelli, non è riuscita a difendersi al meglio. Proprio con la signora Bonolis sembra che i rapporti Saranno molto tesi, perché più volte ha lanciato frecciatine, ad esempio per il fatto che il marito Andrea Romano non è stato rieletto in Parlamento. La brutta serata per Sara Manfuso però non finisce qui, infatti in un secondo momento viene mostrato un video in cui la donna sparla di Ginevra Lamborghini con Elenoire Ferruzzi e Giaele. ... Leggi su diredonna (Di giovedì 29 settembre 2022) Momenti di tensione al Grande Fratello per. Le prime difficoltà quando entra in studio la fidanzata di Luca Salatino e tra le righe afferma che, oltre ad aver spronato Elenoire Ferruzzi a fare un passo oltre con il suo fidanzato Luca, parla alle spalle dei vari concorrenti. L’opinionista, incalzata anche in studio da Sonia Bruganelli, non è riuscita a difendersi al meglio. Proprio con la signora Bonolis sembra che i rapportinno molto tesi, perché più volte ha lanciato frecciatine, ad esempio per il fatto che il marito Andrea Romano non è stato rieletto in Parlamento. La brutta serata perperò non finisce qui, infatti in un secondo momento viene mostrato un video in cui la donna sparla di Ginevra Lamborghini con Elenoire Ferruzzi e Giaele. ...

SecolodItalia1 : Andrea Romano, trombato Pd, si consola col Gf Vip: “Fiero di mia moglie Sara Manfuso, vado anch’io”… - Minerva_net : Sara Manfuso, la serpe velenosa in azione?? #gfvip - Stephanie_yy : Sara Manfuso:'Sto diventando un po' come Antonella Elia'??#gfvip2022 #GrandeFratelloVip #gfvip - CristinaScaran4 : RT @Myfavouritefad1: Sara Manfuso ora in diretta su canale 5 nella fascia pomeridiana, parlando direttamente con Alfonso : 'Marco non si r… - leti_luca : RT @TheBitchesAcc: come mai non vedo indignazione su quel “si deve far curare” di sara manfuso nei confronti di marco? ah giusto non è ginn… -